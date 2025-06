Corpo de jovem morto durante operação do Bope no morro Santo Amaro é sepultado

O corpo de Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, foi sepultado após ser morto durante uma operação do Bope, no morro Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro .

Herus trabalhava como office boy e era pai de uma criança de 2 anos. Familiares e amigos se reuniram em um protesto, pedindo justiça.

Durante uma festa junina na comunidade, ocorreu um confronto entre policiais e traficantes, resultando em seis feridos, incluindo Herus, atingido por um tiro de fuzil. A Polícia Militar alegou que os policiais foram alvos de tiros, mas não revidaram.

A Polícia Civil investiga o caso, e o Ministério Público solicitou imagens das câmeras corporais dos agentes envolvidos. As armas dos policiais estão sendo periciadas.

