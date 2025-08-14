Criatividade e tecnologia: encontro nacional debate os rumos da publicidade
Evento no Rio reúne líderes empresariais para debater inovação e transformação no setor publicitário
O Encontro Nacional de Publicitários ocorre no Rio com a participação de cerca de 40 líderes empresariais. O evento aborda temas como novos modelos de negócio e o uso da inteligência artificial na publicidade.
A especialista Patricia Cotton ressalta a capacidade brasileira de solucionar problemas com criatividade, conectando elementos inesperados.
Discussões incluem a importância da adaptação às novas tecnologias para manter relevância no mercado.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas