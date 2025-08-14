Criatividade e tecnologia: encontro nacional debate os rumos da publicidade

O Encontro Nacional de Publicitários ocorre no Rio com a participação de cerca de 40 líderes empresariais. O evento aborda temas como novos modelos de negócio e o uso da inteligência artificial na publicidade.

A especialista Patricia Cotton ressalta a capacidade brasileira de solucionar problemas com criatividade, conectando elementos inesperados.

Discussões incluem a importância da adaptação às novas tecnologias para manter relevância no mercado.

aqui!