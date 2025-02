Criminoso que integra quadrilha especializada em furtos a caixas eletrônicos é preso no Rio

A polícia prendeu Pablo Ferreira Carvalho da Silva, de 37 anos, integrante de uma quadrilha especializada em furtos a caixas eletrônicos no Rio de Janeiro . Ele e outros três comparsas já identificados fazem parte do maior grupo especializado em crimes deste tipo. Investigações revelaram que o esquema faturava cerca de R$ 100 mil por mês.



