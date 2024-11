Criminosos são presos em operação contra quadrilha especializada em desmanche de carros no Rio

Dez pessoas foram presas durante uma operação contra uma quadrilha envolvida com desmanche de veículos no Rio de Janeiro , na manhã desta terça-feira (15). A ação, que visa desmontar a organização criminosa, também acontece em São Paulo, e 40 mandados de prisão serão cumpridos pelos agentes, 20 apenas no Rio.

Adriano da Silva Vasconcelos, preso na Complexo da Maré, na zona norte do Rio, foi responsável por movimentar uma grande parte do lucro que a quadrilha obteve com carros furtados e roubados. Em São Paulo, foi preso Robson Lopes Alves, que era o responsável por levar as peças roubadas do Rio para São Paulo, para distribuir em outros estados.