Criminosos usam oficina para enganar motoristas de aplicativo com falsa locação de veículos

Criminosos usaram uma oficina para enganar motoristas de aplicativo no Rio de Janeiro . Eles anunciavam a locação de veículos nas redes sociais e davam o endereço de seu Antônio para a retirada dos automóveis. Mais de 30 pessoas caíram no golpe. Uma delas teve um prejuízo de R$ 500. Preocupado, o dono do estabelecimento contou ser mais uma vítima do bando e fez um alerta para que outras pessoas não sejam vítimas dos golpistas. O caso foi registrado na delegacia.