'CV NET': Polícia estoura serviço de internet operado pelo tráfico em Teresópolis (RJ)

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar na última sexta-feira (14) estourou uma central clandestina de internet operada por traficantes do Comando Vermelho em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro . Quatro pessoas foram presas.

Segundo as investigações, os moradores da localidade eram coagidos a fechar negócio com a empresa. Os preços dos pacotes variavam entre R$ 75 e R$ 105. Os agentes chegaram ao imóvel após denúncias anônimas.



