Desaparecimento de porteiro em Jacarepaguá gera mistério e investigação policial

O desaparecimento do porteiro Ericinaldo Moreira do Rosário, conhecido como Naldo, de 46 anos, está sendo investigado pela polícia. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira (4), ao deixar seu trabalho na Freguesia, em Jacarepaguá. As câmeras de segurança registraram seus últimos passos, e as imagens serão analisadas. O caso é acompanhado pela delegacia de descoberta de paradeiros, que não descarta nenhuma hipótese. Um detalhe intrigante é que Naldo escreveu a palavra "FIM" no livro de passagem de serviço antes de desaparecer, aumentando o mistério.



