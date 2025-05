Discussão por ciúmes termina com a morte de uma mulher em Duque de Caxias

Em Duque de Caxias, a briga entre Andressa dos Santos e Jéssica Moreira culminou no assassinato de Jéssica. Câmeras de segurança capturaram o momento em que Andressa, vinda de moto, agrediu Jéssica com um líquido, supostamente álcool, motivada por ciúmes. O ataque está sendo investigado como crime passional, pois Andressa acreditava que Jéssica era amante de seu marido, Jorge Iranola Dias. O SAMU não encontrou Jéssica com vida ao chegar. Andressa e o motoboy que a conduziu fugiram e ainda são procurados pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!