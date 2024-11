DJ é encontrado morto em viaduto na zona norte do Rio; homem havia sido acusado de agressão

Raphael Wilton Nascimento, de 30 anos, conhecido como DJ Ralph, foi encontrado morto Viaduto de Negrão de Lima, na zona norte do Rio de Janeiro , após uma batalha de rap, na última segunda-feira (14).

Raphael não tinha inimigos e não gostava de confusão. Porém, tinha acabado de sair de um relacionamento conturbado. Em junho deste ano, a ex-namorada o acusou de agressão e ganhou uma medida protetiva contra o homem. Segundo o pai do DJ, a menina continuava frequentando a casa deles depois disso.

A família acredita que o jovem foi vítima de assalto. A polícia investiga se o homem caiu ou se jogou de uma altura de quase dez metros. A mochila com os pertences de Raphael e a mesa de DJ não foram encontrados pelos agentes no local.

Ainda de acordo com os familiares, o corpo só foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) quase dez horas depois. Uma amiga que estava no evento com Raphael e foi embora momentos do ocorrido, relatou que ele quis ficar para roda cultural. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.