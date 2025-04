Polícia Civil combate braço financeiro do tráfico em operação no Fallet-Fogueteiro

A Polícia Civil realiza uma grande operação na comunidade do Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido, zona central do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (10). A ação visa desmantelar o braço financeiro do Comando Vermelho, investigado por movimentar cerca de 6 bilhões em contas suspeitas.

Mais de 40 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro e em municípios paulistas, em cooperação com a Polícia Civil de São Paulo. A operação também busca asfixiar financeiramente a facção, que avança em territórios do Rio de Janeiro, anteriormente controlados por milícias.

aqui!