Dono de depósito é morto a tiros em Olaria, na zona norte do Rio

O dono de um depósito de bebidas foi assassinado a tiros na porta do estabelecimento em Olaria, na zona norte do Rio . Segundo testemunhas, dois criminosos armados com fuzis dispararam diversas vezes contra vítima e, em seguida, fugiram num carro em direção à comunidade da Merendiba, no Complexo da Penha. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).