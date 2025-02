'É para dar susto mesmo e chamar a atenção', diz Paes sobre alerta da Defesa Civil

Após a Defesa Civil disparar pela primeira vez o sistema de alertas extremos, no início da noite desta quarta-feira (29), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou as redes sociais para explicar a nova ferramenta.

“É para dar susto mesmo e para chamar a atenção. Daqui para frente — a gente espera que pouquíssimas vezes — toda vez que for necessário a gente vai mandar esse alerta”, disse o prefeito.

A tecnologia permite que a notificação seja encaminhada para regiões sujeitas a acidentes. O sistema de alertas toca até mesmo em telefones em que o modo silencioso está ativado. Para garantir a leitura das mensagens, as telas só são liberadas após cliques dados pelos usuários.