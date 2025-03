Equipamentos de academia do traficante Peixão apreendidos serão usados pela polícia, diz secretário

As polícias Civil e Militar fazem uma operação para demolir "áreas de ostentação" no Complexo de Israel , zona norte do Rio de Janeiro, que pertencem ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, segundo o secretário Felipe Curi. Entre os imóveis estão um "resort" e uma academia do criminoso. O delegado Curi confirmou ainda que os equipamentos de ginástica apreendidos serão usados para o treinamento de agentes na Cidade da Polícia a partir de agora.



