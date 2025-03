Estudante é encontrada morta na casa do namorado na Baixada Fluminense

A estudante Evellyn Cristina Alves Serrano, de 18 anos, foi encontrada morta na casa do namorado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Parentes afirmam que ela foi atacada com um golpe de faca no pescoço e teve o corpo coberto por um edredom. O criminoso fugiu.

A jovem deixou um filho de quatro anos. O corpo de Evellyn foi enterrado nesta segunda-feira (10) no Cemitério Jardim do Éden, que fica no município. O caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).