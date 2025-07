Ex-cabo da PM é baleado quando chegava em casa de show na zona oeste do Rio

O ex-cabo da PM Paulo Lima Andrade foi baleado em uma possível tentativa de execução no bairro do Anil, na Zona Oeste do Rio. O veículo em que ele estava permanece apreendido na 32ª DP (Taquara) e passará por novas perícias.

Os criminosos dispararam cerca de 15 vezes na direção da maçaneta, acreditando ser um carro blindado.

Andrade levou três tiros, dois no tórax e um de raspão no braço, mas conseguiu se proteger ao deitar o banco.

Sua namorada, que estava no banco do carona, saiu ilesa e acionou o Corpo de Bombeiros e a PM. Uma arma foi encontrada e será periciada. Andrade tem passagens por violência doméstica e porte ilegal de arma.

