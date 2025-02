Ex-chefe do tráfico é baleado em Copacabana; Polícia investiga acerto de contas

Um ex-chefe do tráfico foi atacado a tiros na tarde desta terça-feira (18) na Ladeira do Leme, em Copacabana, zona sul do Rio. A vítima, Anderson Camilo Fortunato, trabalhava atualmente como motorista de aplicativo e estava dentro de um carro branco no momento do ataque. O veículo foi cercado por quatro homens armados. Fortunato conseguiu sair do automóvel e aguardou socorro na calçada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o encaminharam para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde era considerado estável. Inicialmente, a polícia considerou a hipótese de tentativa de assalto. No entanto, após apuração sobre o passado da vítima, outras linhas de investigação surgiram, incluindo a possibilidade de um acerto de contas. Anderson Camilo Fortunato foi um dos chefes do tráfico no Complexo do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, atuando na facção Comando Vermelho. Nos últimos anos, ele teria abandonado o crime e passado a trabalhar como motorista de aplicativo.