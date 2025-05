Ex-militar salva criança e idosa após carro capotar e cair no Rio Acari

Maicon, um prestador de serviços da Comlurb, realizou um ato heroico em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro . Após um veículo capotar e cair no Rio Acari, ele e seus colegas tentaram ajudar a família presa no carro. Maicon, ex-militar e com treinamento de bombeiro civil, resgatou uma criança e uma idosa, ambos com vida.

Apesar de seus esforços, o motorista Edivaldo Afonso dos Santos, de 75 anos, não sobreviveu. Maria Helena dos Santos, de 71 anos, e seu neto de 9 anos, foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, com ferimentos leves, e já receberam alta.

