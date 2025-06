Facções criminosas rivais entram em confronto no morro do Juramento

No Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro , um confronto ocorreu entre traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. Registros da noite passada mostram disparos de armas automáticas e granadas.

A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento, não há informações confirmadas sobre mortos ou feridos. A situação gerou pânico entre os moradores devido à violência das facções.

