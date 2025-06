Facções criminosas rivais seguem em guerra pelo controle do morro do Juramento, na zona norte do Rio

Um intenso tiroteio entre facções rivais ocorreu no Morro do Juramento, na zona norte do Rio de Janeiro , afetando a rotina da população local. As facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro disputam o controle da área, com policiais militares monitorando os acessos às comunidades envolvidas.

Em meio ao caos, lojas, escolas e postos de saúde precisaram fechar suas portas. Durante o confronto, um jovem foi atingido na perna e buscou auxílio em uma padaria. Alunos da Escola Municipal da República precisaram se proteger nos corredores para evitar as balas perdidas. A estação de metrô Vicente de Carvalho interrompeu suas operações por segurança.

