Família tem casa invadida e furtada em Anchieta, zona norte do Rio

Uma família teve a casa invadida por criminosos em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro . Os ladrões levaram diversos objetos e causaram um prejuízo estimado em 15 mil reais. A ação ocorreu por volta de 1h30 da madrugada da última segunda-feira (4) e durou cerca de uma hora. O casal, Eduarda e Gustavo, estava fora com os filhos no momento da invasão. "Se nós não tivéssemos parado para fazer um lanche, íamos dar de cara com os assaltantes", contou um dos donos. O caso foi registrado na delegacia local, mas ainda não houve perícia realizada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!