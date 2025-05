Festival de moda, espetáculo infantil e homenagem ao samba: veja onde curtir o fim de semana

O festival de moda autoral "Cometas Revelados" acontece nesta sexta-feira (9) e sábado (10), a partir das 13h, no Jockey Club, localizado na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro . Ao todo, 300 jovens talentos serão reunidos com exposições, desfiles, oficinas e shows diários abertos ao público.

Já na Baixada Fluminense, o espetáculo infantil "Riante" mistura dança e música. O evento gratuito acontece neste sábado (10), no Sesc de Duque de Caxias, às 15h.

O "ABC do Samba" irá homenagear Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes, revivendo clássicos do samba em celebração aos Dia das Mães. O show ocorrerá nesta sexta-feira (9), às 20h, e no sábado (10), às 16h, no Bangu Shopping, na zona oeste da cidade. Os ingressos estão a partir de R$ 50.

