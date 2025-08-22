Logo R7.com
Festival gratuito Conexão Rio agita Parque Rita Lee com música e diversão neste final de semana

Os horários do festival são das 16h às 23h na sexta, e a partir do meio-dia no sábado e domingo

RJ no Ar|Do R7

O evento Conexão Rio transforma o Parque Rita Lee em um palco de música, esporte e gastronomia. O festival acontece na avenida Embaixador Abelardo Bueno e é totalmente gratuito. O grupo Detonautas se apresenta no domingo. Os horários do festival são das 16h às 23h na sexta, e a partir do meio-dia no sábado e domingo. Além disso, o cantor Ronaldo Correa, fundador dos Golden Boys, faz um show solo nesta sexta-feira, às 22h30, no Teatro Claro Mais, em Copacabana, com ingressos a partir de 60 reais. Vanderleia, a Ternurinha, convida todos a participarem deste momento especial.

