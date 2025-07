Festival Sabores da Orla chega à reta final com mais de 150 quiosques

O Festival Sabores da Orla, o maior concurso de gastronomia praiana do Brasil, reúne mais de 150 quiosques na orla do Rio de Janeiro e está em sua reta final, com encerramento nesta quinta-feira.

O Quiosque QuiQui, localizado em São Conrado , campeão do ano passado, busca o bicampeonato com seu prato nhoque QuiQui, feito com batata-doce e molho de mascarpone. Já o Mirante da Rocinha – Pé na Areia, aposta no prato Coco e Dourado na categoria Prato Principal.

A expectativa é grande entre os participantes e visitantes, incluindo turistas argentinos encantados com a culinária local. O concurso, que está em sua oitava edição, desafia os cozinheiros a criarem pratos únicos e saborosos. A votação termina em menos de uma semana — ainda dá tempo de experimentar essas delícias.

