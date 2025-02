Filha da ex-deputada Flordelis é encontrada morta na rua no RJ

Uma das filhas da ex-deputada Flordelis foi encontrada sem vida em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. As circunstâncias da morte de Gabriela dos Santos de Souza, de 25 anos, são investigadas pela Delegacia de Alcântara. Há suspeita de homicídio. A Polícia Civil deve ouvir familiares e localizar testemunhas e imagens de câmeras de segurança para elucidar o caso. Flordelis segue presa após ter sido condenada pela morte do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela recebeu uma pena de 50 anos.