Flamengo anuncia reforços para sequência da temporada no futebol brasileiro

O atacante Samuel Lino oficializou seu vínculo com o Flamengo até 2029, se tornando a contratação mais cara da história do clube. Enquanto isso, o lateral Emerson Royal foi apresentado à torcida no Ninho do Urubu, onde descreveu a calorosa recepção dos fãs no Maracanã e a conversa inspiradora que teve com o técnico Filipe Luis sobre seu papel na equipe. Emerson expressou seu desejo de voltar à seleção brasileira e participar da Copa do Mundo. Outro reforço aguardado pela torcida é o meio-campista Saúl Ñíguez, que chega do Atlético de Madrid. Ambos sentiram a energia dos fãs rubro-negros no último domingo. A estreia de Emerson em campo ainda não tem data, mas ele afirmou estar focado em recuperar sua forma física após um período de férias e lesão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!