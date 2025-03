Flamengo e Internacional empatam no Maracanã pelo Brasileirão

O Flamengo empatou com o Internacional por 1 a 1 no Maracanã, diante de mais de 40 mil pessoas, no sábado (29), na partida de estreia no Campeonato Brasileiro. As equipes trocaram faixas de campeões estaduais antes do início da partida.

O Internacional abriu o placar aos 33 minutos com um gol de Bruno Henrique, enquanto o Flamengo igualou aos 8 minutos do segundo tempo com Léo Pereira. Apesar de diversas oportunidades criadas pelo Flamengo, o time não conseguiu a virada.

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no final de semana, e ambos os times estreiam na Libertadores na quinta-feira (03).

