O Flamengo venceu o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, no primeiro confronto da final do Campeonato Carioca . No domingo (16), as equipes voltam a se enfrentar. O Rubro-Negro precisa de um empate para garantir o título.



