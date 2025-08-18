Flamengo vence o Internacional e mantém liderança no Brasileirão
Com gols de Pedro, Varela e Plata, Flamengo derrota Internacional por 3 a 1 fora de casa
O Flamengo venceu o Internacional por 3 a 1 em uma partida do Campeonato Brasileiro. Pedro abriu o placar, e Varela ampliou em seguida. Plata marcou o terceiro, enquanto Rafael Borré descontou nos acréscimos para o Inter. Com essa vitória, o Flamengo permanece na liderança da competição. O técnico comentou sobre a importância de usar os jogos como guia para melhorar a equipe antes do próximo confronto na Libertadores.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas