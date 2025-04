Fluminense empata com Vitória no Maracanã pelo Brasileirão

O Fluminense empatou em um a um com o Vitória, no Maracanã, pelo Brasileirão. O time da casa abriu o placar com um gol de Cano. Na segunda etapa, o adversário conseguiu igualar a partida, aos 44 minutos, com Lucas Braga.

Com o resultado, o Fluminense permanece na briga pelas primeiras posições com 10 pontos e enfrenta o Botafogo no próximo sábado. Já o Vitória soma 5 pontos e jogará contra o Grêmio no domingo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!