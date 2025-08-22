Foragido condenado a 14 anos por pedofilia é preso durante operação Lei Seca no Rio
Homem de 44 anos foi abordado na estrada do Bananal, em Jacarepaguá; indivíduo foi levado para a delegacia da Taquara
Um homem de 44 anos foi preso durante uma abordagem da Operação Lei Seca na estrada do Bananal, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava sendo fiscalizado, quando demonstrou nervosismo. Os agentes solicitaram seus documentos e descobriram um mandado de prisão contra ele pelo crime de pedofilia. O indivíduo foi levado para a delegacia da Taquara após ser identificado no sistema como procurado e condenado a 14 anos de prisão.
