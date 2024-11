Frentistas aplicam golpes em idosos e mulheres em posto de gasolina no Rio

Dois frentistas de um posto de combustíveis estavam aplicando golpes em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro . Eles se ofereciam para verificar a água ou o óleo do carro e, em seguida, cobravam por supostos serviços de verificação do sistema de arrefecimento ou troca de lubrificante, muitas vezes com aditivos vendidos a preços acima do mercado, que podem causar grandes danos mecânicos no veículo.

Os principais alvos da dupla eram idosos, mulheres e pessoas recém-habilitadas. A Polícia Civil apreendeu diversos frascos de aditivos no local e já identificou os dois criminosos, que irão responder por estelionato.

O Procon informou que já solicitou uma equipe de fiscalização para verificar possíveis irregularidades no posto.

A direção do local informou, por meio de nota, que os dois criminosos não trabalham mais no posto e que a empresa não compactua com os crimes cometidos.