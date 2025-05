Funcionários e ex-síndica são indiciados pela morte de menina de 7 anos em condomínio do Rio Maria Luisa morreu após ser atingida por pilar enquanto brincava em área de recreação do prédio no Recreio dos Bandeirantes

