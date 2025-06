Granada lançada por drone do tráfico explode perto de crianças no morro da Congonha

A explosão de uma granada, lançada por um drone, em uma praça no morro da Congonha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro , causou pânico entre crianças e demais moradores. Suspeita-se que narcotraficantes do morro da Serrinha, controlado pelo Terceiro Comando Puro, estejam por trás do ataque à área dominada pelo Comando Vermelho.

O ataque é investigado pela Polícia Civil, com atuações das delegacias de entorpecentes, especializada em armas e munições, e pelo esquadrão antibombas. Nas redes sociais, imagens do chefe do tráfico da Serrinha, conhecido como Coelhão, portando um fuzil e operando um drone, aumentaram as suspeitas de seu envolvimento nos ataques.

