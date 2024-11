Homem apontado como um dos maiores ladrões de carro de luxo morre em tiroteio no Rio

Luiz Felipe Medeiros Laje, conhecido "Filipinho da Nova Holanda", ou "Terror da Via Expressa", apontado como um dos maiores ladrões de carro de luxo, morreu durante um tiroteio com um PM na linha vermelha, na altura de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro .

Ele era um dos homens de confiança dos chefes do tráfico do Complexo da Maré, na mesma região, e também era responsável por recolher o dinheiro ganho com as atividades criminosas da quadrilha.

Outras três pessoas que passavam pelo local também foram baleadas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade. Uma delas foi atingida na perna, a outra de raspão no pescoço, e a terceira por estilhaços na cabeça. Todas tiveram alta no mesmo dia.

Já o PM que entrou em confronto com os bandidos tem escoriações nos braços e nas mãos. Ele foi atendido no Hospital Central da Polícia Militar.

Por meio de uma nota, a PM informou que uma equipe do BPVE (Batalhão em Vias Expressas) fora acionada, e que os militares foram informados de que um PM de folga teria reagido a uma tentativa de roubo e houve confronto. Porém, quando os agentes chegaram ao local, os bandidos já tinham fugido.

O caso é investigado pela delegacia de São Cristóvão.