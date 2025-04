Homem atira para todos os lados e mata cuidadora de idosos em Belford Roxo

Uma senhora de 69 anos foi morta por uma bala perdida no bairro Heliópolis, em Belford Roxo, região metropolitana do Rio de Janeiro, enquanto voltava do trabalho como cuidadora de idosos.

Um motoqueiro não identificado, alterado e procurando a chave de sua moto, fez três disparos a esmo. Judite Maria da Silva foi atingida pelas costas e não resistiu.

A Polícia Civil investiga o caso, em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança para identificar o responsável.

