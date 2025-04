Homem é assassinado em plena luz do dia na comunidade do Terreirão

Um homem identificado como Ramon da Silva Neves foi assassinado com 13 tiros na comunidade do Terreirão. O crime ocorreu durante o dia na avenida Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro .

Testemunhas relataram que ele havia saído de um supermercado antes de ser abordado por bandidos em um carro. A polícia militar isolou a área e agentes da delegacia de homicídios realizaram a perícia no local. Os investigadores apuram se Ramon estava envolvido com a milícia.

A região enfrenta uma disputa entre milicianos e traficantes, que controlam atividades criminosas e extorquem comerciantes. Investigadores buscam identificar os responsáveis pelo crime.

