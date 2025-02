Homem é preso após levar esposa sem vida para hospital em Niterói

Um homem foi preso por suspeita de feminicídio após levar a esposa sem vida para um hospital em Niterói, na região metropolitana do Rio . Na unidade, o marido afirmou que a mulher havia ingerido diversos remédios.

No entanto, o exame de necrópsia feito pelo IML (Instituto Médico-legal) apontou sinais de violência e morte por asfixia mecânica. Na delegacia, os agentes identificaram marcas de arranhão no braço do suspeito. Ele teria admitido uma briga com a mulher na noite anterior, mas negou o crime.