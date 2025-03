Homem é preso com carro roubado ao sair da Rocinha Segundo os agentes, o chassi do veículo não batia com a placa; caso foi registrado na delegacia do Leblon (14ª DP)

