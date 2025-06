Homem é preso por planejar assassinato de sargentos do Exército em Nova Iguaçu

Ivan Nazarelles Lisboa foi preso no centro do Rio de Janeiro , acusado de ser o mandante do assassinato dos sargentos do Exército Ricardo Jefferson Moura Gomes, de 24 anos, e Matheus da Silva Souza, de 29 anos.

O crime, ocorrido em 4 de abril em Tinguá, Nova Iguaçu, é atribuído a uma motivação financeira. Ricardo emprestava dinheiro a juros e Ivan teria uma dívida de 600 reais com ele. Para cometer o crime, Ivan atraiu Ricardo para uma emboscada, afirmando que pagaria a dívida. Matheus, que acompanhava Ricardo, não era o alvo.

Os corpos foram encontrados numa estrada conhecida como "Vai e Vem". Ricardo estava com ferimentos de bala e ambos foram carbonizados. Agora, a polícia busca identificar outros quatro suspeitos, que podem ser milicianos da região.

