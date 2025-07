Homem é preso por violência doméstica e ameaças contra ex-mulher na zona norte do Rio

Policiais civis da Decradi prenderam um homem, neste domingo (13), por cometer múltiplos crimes de violência doméstica contra uma mulher. Sandro da Silveira Silva, de 51 anos, foi detido no bairro do Valqueire, zona norte do Rio de Janeiro , após trabalhos de investigação e monitoramento da especializada.

O homem utilizava documentos falsos e dava informações inverídicas nos locais onde passava para dificultar sua identificação e localização. Nas redes sociais ele também utilizava perfis falsos.

Contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva pelos crimes de difamação, ameaça e descumprimento de medida protetiva, todos na forma da Lei Maria da Penha. O autor possuí 51 anotações por diversos crimes como ameaça, difamação, injúria, perseguição, divulgação de cena de sexo, lesão corporal e resistência.

