Um homem invadiu uma residência em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro , e furtou uma TV e um videogame. As câmeras de segurança da região flagraram o crime. A polícia investiga o caso e tenta identificar o suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!