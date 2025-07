Homem morre e mulher fica ferida durante confrontos nos complexos da Pedreira e do Chapadão

Duas pessoas foram baleadas durante um confronto entre criminosos dos complexos da Pedreira e do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro , na madrugada desta quinta-feira (3). A Delegacia de Homicídios informou que uma das vítimas, identificada como Jefferson de Almeida, perdeu a vida. Uma mulher, ainda não identificada, foi ferida e segue internada.

Os agentes do 41º Batalhão encontraram um carro com perfurações na área. As investigações sobre a autoria do crime estão em andamento.

