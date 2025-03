Homem some após brigar com atual companheiro da ex-namorada na zona norte do Rio

Alan Almeida da Silva, de 35 anos, sumiu há três dias perto do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi visto pela última vez em um posto de combustível em Inhaúma, após uma visita à casa de sua ex-namorada para tentar reatar o relacionamento. Lá, Alan discutiu e entrou em conflito físico com o atual namorado dela, saindo ferido. Um primo viu Alan com ferimentos no rosto, subindo desolado em uma moto por aplicativo.

No dia seguinte, a família recebeu uma mensagem do telefone de Alan, porém acreditam que era outra pessoa se passando por ele. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. As câmeras de vigilância do posto ainda não foram analisadas pelas autoridades, mas podem ser cruciais para identificar o motociclista. A família continua em busca de respostas, percorrendo diversas áreas para encontrá-lo.

aqui!