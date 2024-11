Homem suspeito de monitorar movimentações de Fernando Iggnácio antes de assassinato é preso no Rio

Gilmar Eneas Lisboa foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (29), acusado de monitorar as movimentações de Fernando Iggnácio antes de ocorrer o assassinato dele em um estacionamento de um helicóptero no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, em novembro de 2020.

O mandante do crime seria Rogério Andrade, considerado o maior bicheiro do Brasil, que também foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na mesma região. Quando questionado pela equipe da RECORD se teria envolvimento no crime, Rogério ficou em silêncio.

De acordo com as investigações, a vítima e o bicheiro seriam, respectivamente, genro e sobrinho do contraventor Castor de Andrade, morto em 1997.