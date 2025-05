Idosa foge de centro de saúde no Méier após sofrer agressões do ex-marido

Dona Elsy, de 72 anos, paciente psiquiátrica, fugiu do Centro Municipal de Saúde, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro , após não suportar mais sofrer agressões em casa, onde morava com o ex-marido e as filhas.

A idosa relatou que os armários e geladeiras eram trancados, e ela ficava sem acesso à comida. Também contou que as agressões aconteciam quando estava a sós com o ex-marido.

A polícia registrou o caso como lesão corporal e cárcere privado. Dona Elsy agora está com o pai e o irmão em Campo Grande, zona oeste do Rio, sendo alimentada e cuidada por eles.

