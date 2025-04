Idoso é morto após briga por bola de futebol na zona oeste do Rio

Um idoso de 69 anos foi morto após uma briga por conta de uma bola de futebol, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro .

A disputa teve início quando crianças brincavam e a bola caiu no quintal do inquilino do agressor. Ele rasgou a bola, o que gerou um confronto. José Carlos foi agredido pelo cunhado da esposa, recebendo socos e chutes que o fizeram cair numa ladeira, provocando ferimentos graves, que acabaram sendo fatais.

Moradores, revoltados, invadiram a casa do agressor em protesto. O caso foi registrado na delegacia de Campo Grande.

Familiares e amigos de José Carlos Alves da Cunha se reuniram para pedir justiça após sua morte.

