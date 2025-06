Idoso morre após ser baleado durante confronto entre traficantes e milicianos em São João de Meriti

Luiz Roberto da Silva, de 73 anos, morreu após ser atingido por um tiro durante um confronto entre traficantes e milicianos, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro . O idoso, morador da região, não era o alvo dos disparos.

Dois milicianos também foram mortos no ataque. Um deles tentou fugir e pediu ajuda a uma moradora, antes de ser socorrido por comparsas. Ele foi levado ao pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas afirmaram que os milicianos cobravam lojistas no momento dos disparos. A delegacia de homicídios investiga o caso e busca imagens de segurança para confirmar a motivação do conflito.

