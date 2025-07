Incêndio atinge casas de moradores do Complexo da Maré; crianças são resgatadas

Um incêndio ocorreu na comunidade Roquete Pinto, no complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro . O Corpo de Bombeiros foi acionado após vizinhos perceberem fumaça e pedidos de socorro. Uma moradora identificada como dona Josefa relatou que o fogo começou em sua casa: "Estava na cozinha tomando café, quando escutei um pipoco no meu quarto". Duas crianças e uma adolescente foram resgatadas por vizinhos. Dona Josefa perdeu todos os seus bens devido ao incêndio e agora depende da ajuda da comunidade para se reerguer.

aqui!