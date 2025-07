Incêndio atinge madeireira em Realengo, zona oeste do Rio

Um incêndio ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (17), em uma madeireira, na Rua Olinda, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro . O fogo começou por volta da 1h e se alastrou rapidamente devido aos materiais de fácil combustão no local. Mais de 50% do estoque foi consumido pelas chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, deslocando três caminhões para combater o incêndio. Moradores próximos foram orientados a deixar suas casas como medida de segurança. Ninguém ficou ferido. Uma perícia será realizada para determinar as causas do fogo.

