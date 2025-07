Incêndio controlado na Rua do Riachuelo, centro do Rio

Um incêndio foi registrado na Rua do Riachuelo, no centro do Rio de Janeiro . O fogo começou em uma casa onde reside uma idosa com seu neto e um cachorro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e três caminhões estão presentes no local para controlar a situação.

Moradores relataram que o incêndio ocorreu por volta das 7 horas e que não se sabe a causa.

A área permanece sob monitoramento dos bombeiros devido à fumaça ainda presente.

